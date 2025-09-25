«Автомобилист» подтвердил возвращение Голышева в октябре

выступил с заявлением о возвращении нападающего командына лед с 17 октября 2025-го года.

«Анатолий Голышев вернётся на лёд в октябре! По итогам заседания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нападающий и капитан "Автомобилиста" отстранён на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения исчисляется с 18 апреля 2025 года. Таким образом, Анатолий сможет принимать участие в матчах за "Автомобилист" начиная с 17 октября. В этот день наша команда сыграет в гостях с ХК Сочи», — сказано в сообщении уральского клуба.

Ранее Голышев в интервью заявил, что сможет выйти на лед в октябре этого года. Напомним, что его отстранили от хоккея из-за положительной допинг-пробы.

В прошедшем сезоне Голышев провел за «Автомобилист» 59 матчей, забросил 14 шайб и сделал 24 голевых передач.