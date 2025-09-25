2-й таймГоу Эхед Иглс — ФКСБОнлайн
    «Гоу Эхед Иглс» — ФКСБ: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
  • 19:48
    • «Ак Барс» минимально переиграл «Барыс» в гостях
  • 19:23
    • «Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду
  • 17:20
    • Хмелевский подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
    Все новости спорта

    «Автомобилист» подтвердил возвращение Голышева в октябре

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист
    «Автомобилист» выступил с заявлением о возвращении нападающего команды Анатолия Голышева на лед с 17 октября 2025-го года.

    Анатолий Голышев — нападающий «Автомобилиста»
    Анатолий Голышев — нападающий «Автомобилиста»

    «Анатолий Голышев вернётся на лёд в октябре! По итогам заседания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нападающий и капитан "Автомобилиста" отстранён на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения исчисляется с 18 апреля 2025 года. Таким образом, Анатолий сможет принимать участие в матчах за "Автомобилист" начиная с 17 октября. В этот день наша команда сыграет в гостях с ХК Сочи», — сказано в сообщении уральского клуба.

  • Неделя КХЛ: Неуступчивые нижегородцы, забивной «Металлург», неубедительное «Динамо»
  • КХЛ: обзор третьей игровой недели
  • 22/09/2025

    • Ранее Голышев в интервью заявил, что сможет выйти на лед в октябре этого года. Напомним, что его отстранили от хоккея из-за положительной допинг-пробы.

    В прошедшем сезоне Голышев провел за «Автомобилист» 59 матчей, забросил 14 шайб и сделал 24 голевых передач.

