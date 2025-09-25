ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Амур» победил дома ЦСКА

    «Амур» — ЦСКА: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур ЦСКА
    Хабаровский «Амур» нанес сухое поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алекс Гальченюк
    Алекс Гальченюк

    Счет на 11-й минуте открыл форвард Алекс Гальченюк, а спустя 6 минут преимущество удвоил Игнат Коротких. Больше заброшенных шайб в этой встрече не было.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» — ЦСКА 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Гальченюк — 3 (Евсеев), 10:38 — 1:0. Коротких — 2 (бол., Евсеев, Заседа), 16:56 — 2:0Вратари: Дорожко — МартинШтраф: 6 — 8Броски: 24 (7+10+7) — 28 (8+8+12)

    После 8 матчей «Амур» с 8 очками теперь шестой на «Востоке». ЦСКА (9) занимает 4-е место в Западной конференции после 9 игр.

