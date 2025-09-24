Квартальнов — о победе «Динамо» Мн: В меньшинстве ребята здорово оборонялись

Главный тренер минскогоподелился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против(3:2).

«Решили вопрос большинства-меньшинства. Забросили в большинстве. Хотя "5 на 3" не реализовали. Вытерпели. И в меньшинстве ребята здорово оборонялись. Соперник тогда здорово двигал шайбу. Было непросто. Меньшинство сработало тоже.

Чего не хватило при игре "5 на 3"? У нас несколько раз не получается забрасывать в таких ситуациях. Надо брать ответственность на себя, решить вопрос. С убойных позиций иногда начинаем искать передачу.

Вратарь соперника здорово сыграл, дал подпитку своей команде. Особенно в начале матча, когда мы начали здорово. Кульбаков — молодец.

На прошлой пресс-конференции досталось Пинчуку? Ничего такого про него не сказал тогда. Просто напомнил план его подготовки. Если имеешь уровень мастерства, рано или поздно (забросишь). У них хорошая тройка, она здорово помогает, забрасывает львиную долю шайб. Надо подтягивать другие линии.

Есть воздействие на второе-третье звенья? Все играем в атаке. Пару других звеньев меньшинством тоже занимаются. Стась выполняет сложную работу, играет и в большинстве, и в меньшинстве. Согласен, может, надо поискать альтернативы. Но всё равно там пахнет голом. Всё рядом. Нравятся вещи, которые они делают в большинстве. Бывает, она ушла, но гол придет с тележным скрипом», — цитирует Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

После этого матча «зубры» занимают 3-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе. В следующем поединке «Динамо» Мн сыграет против «Северстали» 26-го сентября.