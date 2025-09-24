В среду, 24 сентября, состоится матч КХЛ, в котором «Динамо» Минск примет «Торпедо». Начало игры — в 19:10 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

18:40 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Главные судьи — Николай Акузовский, Дмитрий Беляев; линейные судьи — Максим Берсенев, Максим Строганов.

Стартовые составы

«Динамо» Минск: Фукале (Круповец); Диц — Уэлле , Лимож — Пинчук — Энас; Смит — Мелош, Мороз — Шипачев — Галиев; Брук — Хэмилтон, Усов — Стась (К) — Кузнецов; Бориков — Липский — Пышкайло, Хенкель, Белкин.

«Торпедо»: Кульбаков (Костин); Науменков — Конюшков, Гончарук — Кручинин (К) — Атанасов; Нарделла — Силаев, Соколов — Виноградов — Яремчук; Сизов — Бойков, Шавин — Белевич — Воронин; Чефанов — Абрамов — Рожков, Артамонов, Журавлев.

«Динамо» Минск

Минчане не выигрывали у «Торпедо» пять сезонов подряд, уже девять матчей. Главный вопрос весит в воздухе, смогут ли «зубры» прервать неудачную серию и одержать домашнюю победу, учитывая нынешнюю форму «Торпедо», это сделать будет сложно. «Торпедо» в матчах с «Динамо» забивает не меньше трёх шайб за последние пять лет, лишь в двух встречах забросили две шайбы нижегородцы.

«Динамо» продолжает домашнюю серию, шесть матчей в сезоне провели подопечные Дмитрия Квартальнова, одержали три победы и уступили в трёх . В первом матче одолели одного из главных соперников прошлого сезона «Спартак» (3:0). Следующие три матча «зубры» завершили чередуя поражения с победой, в Нижнекамске уступили «Нефтехимику» (3:4), в Астане обыграли «Барыс» (3:1), в матче с омским «Авангардом» (4:5) отыгрались со счёта 1:3, и забросили две шайбы за 13 секунд . Две последние встречи завершились в овертайме, в Санкт-Петербурге, где победу одержали хозяева льда, в последнем матче голами и вовсе не блистали, победную и единственную шайбу забросил Сэм Снэс.

«Торпедо»

«Торпедо» продолжает удивлять. Объяснить это можно тем, что лидеры постоянно набирают очки, Владислав Фирстов и Василий Атаносов набрали по 7 очков, а Сергей Гончарук 9 за 7 матчей. Несмотря на потерю нескольких ключевых игроков особенно в защите, и уход Игоря Ларионова с поста главного тренера, клуб усилил защитную линию и провёл точечную трансформацию в нападении. Среди прочих вернулись два лидера в прошлом — Антон Сизов и Алексей Кручинин. Также один из новичков защитник Роберт Нарделла лучший ассистент клуба с 6 результативными передачами.

Много факторов сыграло на руку команде Алексея Исакова, но главный это относительно спокойное начало. В первых четырёх матчах в соперниках были «Салават Юлаев» (4:3), «Спартак» (4:3 от), СКА (3:2 от) и «Лада» (4:3). «Спартак» и СКА проходными командами не назовёшь, уфимцы и тольятинцы, учитывая их положение, под такое определение попадают. Последний матч нижегородцы проиграли «Шанхайским Драконам» (0:1). Напомним, в прошлом сезоне команда закончила борьбу на первой стадии плей-офф уступив обладателю Кубка Гагарина.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85