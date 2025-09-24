Минское «Динамо» обыграло «Торпедо», Пинчук оформил хет-трик

Минскоеодержало победу над(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «зубров» хет-трик оформил нападающий Виталий Пинчук, который отличился на 7-й, 29-й и 36-й минутах встречи.

В составе «Торпедо» отличились Михаил Абрамов и Никита Шавин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» Мн — «Торпедо» 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). Голы: Пинчук — 1 (бол., Энас, Уэлле), 07:06 — 1:0. Абрамов — 2 (Бойков, Рожков), 28:17 — 1:1. Пинчук — 2 (Энас, Лимож), 29:05 — 2:1. Шавин — 3 (Воронин, Белевич), 33:04 — 2:2. Пинчук — 3 (бол., Лимож, Уэлле), 36:14 — 3:2Вратари: Фукале — КульбаковБроски: 39 (14+15+10) — 26 (7+6+13)Штраф: 10 — 10

После этого матча минское «Динамо» располагается на 3-й строчке в таблице Запада с 10-ю баллами в копилке. «Торпедо» — на 2-й позиции (13).