ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордДисциплина или крах: как Рашфорд сам разрушает свое будущее в «Барсе»
  • 21:34
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Нижнекамске
  • 18:33
    • Агент Жерсона высказался о будущем футболиста в «Зените»
  • 16:12
    • «Рубин» подписал Кузяева
  • 21:49
    • Минское «Динамо» обыграло «Торпедо», Пинчук оформил хет-трик
  • 21:38
    • Гол Сурина помог «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» обыграло «Торпедо», Пинчук оформил хет-трик

    «Динамо» Мн — «Торпедо»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Торпедо
    Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Виталий Пинчук — нападающий минского «Динамо»
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Виталий Пинчук — нападающий минского «Динамо»

    У «зубров» хет-трик оформил нападающий Виталий Пинчук, который отличился на 7-й, 29-й и 36-й минутах встречи.

    В составе «Торпедо» отличились Михаил Абрамов и Никита Шавин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Мн — «Торпедо» 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).
    Голы: Пинчук — 1 (бол., Энас, Уэлле), 07:06 — 1:0. Абрамов — 2 (Бойков, Рожков), 28:17 — 1:1. Пинчук — 2 (Энас, Лимож), 29:05 — 2:1. Шавин — 3 (Воронин, Белевич), 33:04 — 2:2. Пинчук — 3 (бол., Лимож, Уэлле), 36:14 — 3:2Вратари: Фукале — КульбаковБроски: 39 (14+15+10) — 26 (7+6+13)Штраф: 10 — 10

    После этого матча минское «Динамо» располагается на 3-й строчке в таблице Запада с 10-ю баллами в копилке. «Торпедо» — на 2-й позиции (13).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянская команда окажется сильнее французской?
  • «Ницца» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локомотив» снова разгромит соперника?
  • «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Канониры» забьют и пропустят
  • «Порт Вейл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие