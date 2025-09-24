Галлан: Обе команды показывали хороший хоккей, матч был равный

Главный тренервысказался о матче против московского(2:3).

«Обе команды показывали хороший хоккей, матч был равный. Жаль, что проиграли в овертайме. Неплохое начало выезда, разочарованы, что проиграли. Конечно, хотели заработать не одно, а два очка.

Перелет "Динамо"? Действительно, это тяжелая поездка. Мы сами недавно через это прошли. Но они знали, что у них игра, и были к ней готовы. Игра была равная, они сыграли здорово», — приводит слова Галлана «Матч ТВ».

После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. «Шанхай Дрэгонс» — на 9-й позиции (8 баллов).