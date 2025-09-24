«Динамо» М в овертайме одержало победу над «Шанхайскими Драконами»

Московскоеодолело(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Динамо» М отличились Седрик Пакетт и Дилан Сикура.

В составе «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Нейт Сюсиз и Владимир Кузнецов.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалось московское «Динамо». Победный гол на счету Джордана Уила.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» М — «Шанхайские Драконы» 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0). Голы: Пакетт — 2 (Сикьюра, Сергеев), 10:27 — 1:0. Сукезе — 1 (бол., Кленденинг, Попугаев), 12:20 — 1:1. Кузнецов — 1 (Райлли, Сукезе), 13:13 — 1:2. Сикьюра — 1 (бол., Гусев, Пыленков), 16:20 — 2:2. Уил — 3 (Гусев, Моторыгин), 61:08 — 3:2Вратари: Моторыгин — РибарБроски: 28 (16+8+3+1) — 32 (5+10+14+3)Штраф: 8 — 6

После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции (8 баллов).