Баширов — об обмене Хмелевского: Для нас это стало полной неожиданностью

Генеральный менеджеррассказал об обмене форварда

«Не наша инициатива, для нас это стало полной неожиданностью. В воскресенье после тренировки мы встретились с Виктором Козловым, я ему рассказал, что правительство Республики Башкортостан приняло решение о помощи клубу. План, о котором мы говорили ещё летом, начинает реализовываться, в команде, возможно, появятся ресурсы, чтобы подписать до дедлайна игроков. Мы расстались с тренерским штабом в хорошем настроении, и буквально через два часа Виктор Николаевич позвонил и рассказал, что Хмелевски затребовал обмен.

Сказать, что это было неожиданно, — мало сказать, мы были в шоковом состоянии. Я получил сообщение от агента с теми же требованиями. На следующий день собрались с руководством и тренерским штабом. Мы поняли, что нет перспективы уговаривать игрока остаться. Уже стало понятно, почему в последних матчах Александр играл не так, как мы ожидали от него. Нам крайне не понравилась ситуация, мы надеялись на игрока не только на этот сезон, но и на будущее. Эти надежды были обмануты. Задерживать игрока не стали, поэтому решили пойти ему на встречу», — приводит слова Баширова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что клуб из Башкортостана обменял американского нападающего в «Ак Барс».