Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс»

Сэм Энас — нападающий «Динамо» Мн Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды так и не смогли забросить шайбу. В овертайме сильнее оказалось минское «Динамо». Победную шайбу забросил нападающий Сэм Энас.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Динамо» Мн — «Барыс» 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Гол: Энас — 4 (Лимож, Брук), 63:06 — 1:0Вратари: Фукале — ШутовБроски: 42 (6+14+16+6) — 8 (3+1+4+0)Штраф: 4 — 28
После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 8-ю очками в активе. «Барыс» — на 7-й позиции с 7-ю баллами.