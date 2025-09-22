2-й таймНаполи — ПизаОнлайн
    Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс»

    «Динамо» Мн — «Барыс»: счет матча 1:0 ОТ, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Барыс
    «Динамо» Мн одержало победу над «Барысом» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сэм Энас — нападающий «Динамо» Мн
    Сэм Энас — нападающий «Динамо» Мн

    В основное время матча команды так и не смогли забросить шайбу. В овертайме сильнее оказалось минское «Динамо». Победную шайбу забросил нападающий Сэм Энас.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Динамо» Мн — «Барыс» 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
    Гол: Энас — 4 (Лимож, Брук), 63:06 — 1:0Вратари: Фукале — ШутовБроски: 42 (6+14+16+6) — 8 (3+1+4+0)Штраф: 4 — 28

    После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 8-ю очками в активе. «Барыс» — на 7-й позиции с 7-ю баллами.

