    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 15:50
    Заварухин: Для нас непростое время, идет становление команды

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Автомобилист
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды от «Спартаком» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Николай Заварухин
    Николай Заварухин

    «Динамичный матч с обилием голевых моментов у ворот обеих команд. Понравились пять минут в первом периоде: двигали шайбу, имели моменты, но удаление подвело. Во втором периоде сыграли более агрессивно, здорово сыграла бригада большинства.

    Выйдя на третий период, договорились, что будем играть агрессивно, но нахватались детских удалений. Лавка была живая, команда верила, что сможем победить. Для нас непростое время, идет становление команды, молодые парни дают эмоции.

    Отсутствие Мэйсека? Вынужденная ротация. Парни крепнут, молодым даем дорогу», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

    «Автомобилист» занимает 3-е место на Востоке с 8 очками в активе.

