Заварухин: Для нас непростое время, идет становление команды

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамичный матч с обилием голевых моментов у ворот обеих команд. Понравились пять минут в первом периоде: двигали шайбу, имели моменты, но удаление подвело. Во втором периоде сыграли более агрессивно, здорово сыграла бригада большинства.

Выйдя на третий период, договорились, что будем играть агрессивно, но нахватались детских удалений. Лавка была живая, команда верила, что сможем победить. Для нас непростое время, идет становление команды, молодые парни дают эмоции.

Отсутствие Мэйсека? Вынужденная ротация. Парни крепнут, молодым даем дорогу», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» занимает 3-е место на Востоке с 8 очками в активе.