    «Бетис» — «Реал Сосьедад»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев»
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 23:47
    • Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»
  • 23:42
    • «Лион» одолел «Анже» в матче Лиги 1
    Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн: Нужно уметь принимать простые решения

    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА (2:3 ОТ).

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»

    «Начали с 2:0, что произошло потом? Имели очень много шансов развить успех. Но, к сожалению, жизнь нас наказала. Нужно уважать соперника, там ребята тоже играют здорово. Мы забили гол в формате "5 на 4" в самом начале, а потом было большинство вообще без моментов. Хозяева раз бросили по воротам — сразу залетело, даже силы не потратили. Нам есть, чему поучиться. Нужно уметь принимать простые решения.

    Удаление в конце третьего периода, это проблема с дисциплиной? Наверное, он скажет, что не видел по времени. Можно было вывести шайбу чуть пораньше, чтобы не было нервотрепки. Такие стрессовые ситуации должны доводить до конца», — цитирует Квартальнова СЭ.

    • После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 6-ю очками в активе. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Барыса» 22-го сентября.

    Теннис Бои Прочие