Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн: Нужно уметь принимать простые решения

Главный тренер минскоговысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ(2:3 ОТ).

«Начали с 2:0, что произошло потом? Имели очень много шансов развить успех. Но, к сожалению, жизнь нас наказала. Нужно уважать соперника, там ребята тоже играют здорово. Мы забили гол в формате "5 на 4" в самом начале, а потом было большинство вообще без моментов. Хозяева раз бросили по воротам — сразу залетело, даже силы не потратили. Нам есть, чему поучиться. Нужно уметь принимать простые решения.

Удаление в конце третьего периода, это проблема с дисциплиной? Наверное, он скажет, что не видел по времени. Можно было вывести шайбу чуть пораньше, чтобы не было нервотрепки. Такие стрессовые ситуации должны доводить до конца», — цитирует Квартальнова СЭ.

После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 6-ю очками в активе. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Барыса» 22-го сентября.