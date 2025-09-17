ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 12:23
    • В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Захаряна
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 14:57
    • «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  • 14:50
    • «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  • 13:10
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам

    «Амур» — «Сибирь»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Амур
    Хабаровский «Амур» дома уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата, ведя по ходу матча в счете.

    Владимир Ткачев
    Владимир Ткачев

    Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 3:3, а в серии буллитов был сильнее клуб из Новосибирска.

    В составе «Амура» отличились Олег Ли, Алекс Гальченюк и Игнат Коротких. За победителей забивали Владислав Кар, Архип Неколенко и Скотт Уилсон.

    Решающий буллит исполнил Владимир Ткачев.

    Регулярный чемпионат
    «Амур» — «Сибирь» — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: О. Ли — 4 (Дыбленко, Бродхерст), 3:29 — 1:0. Кара — 1 (бол., Сошников, Аланов), 27:25 — 1:1. Гальченюк — 1 (бол., Бродхерст, Заседа), 29:35 — 2:1. Неколенко — 1 (бол., Сошников, Широков), 41:10 — 2:2. Уилсон — 1 (Приски, Сошников), 55:46 — 2:3. Коротких — 1 (О. Ли, Талалуев), 57:16 — 3:3Победный буллит: ТкачевВратари: Дорожко — КрасоткинБроски: 22 (7+7+7+1) — 50 (16+17+13+4)Штраф: 12 — 4

    Теперь «Амур» идет пятым на «Востоке» с 6 очками, а «Сибирь» стала девятой с 4-мя.

