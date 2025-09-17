2-й таймОлимпиакос — ПафосОнлайн
    «Олимпиакос» — «Пафос»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    • «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
    • «Краснодар» сломил сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке России
    • «Автомобилист» проиграл дома «Трактору»
    • «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
    • Якупов получил серьезную травму
    Гру: Обе команды играли во что‑то похожее на шахматы на льду

    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о матче против «Автомобилиста»(2:0).

    Бенуа Гру
    Бенуа Гру

    «Это был наш шестой матч на выезде за 14 дней. Мы провели хороший матч на отличной арене. Я всем доволен.

    Я думаю, обе команды играли во что‑то похожее на шахматы на льду, стараясь не допустить ошибки в защите. Но я с вами соглашусь — играли две хорошие команды, и мы счастливы, что смогли добиться результата. При этом у "Автомобилиста" тоже были шансы, но у нас хорошо сыграл вратарь Крис Дригер.

    При этом в Екатеринбурге очень приличный клуб — там есть Рид Буше, там Горбунов, там отличный подбор нападающих. Но один матч не похож на другой. Этот получился таким, счет только 2:0. Зато фантастически сыграли вратари. При этом не факт, что следующий наш матч получится таким же», — цитирует Гру «Матч ТВ».

    «Автомобилист» с 6 очками спустился на 5-е место в Восточной конференции, «Трактор» с 8 баллами после 6 встреч поднялся на 2-ю строчку Востока.

