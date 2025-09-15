ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 9 — 15 сентября
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 21:41
    • Кудашов может покинуть пост главного тренера «Динамо» М
  • 20:30
    • Гол Джамилова обеспечил «Нефтехимику» победу над «Енисеем»
    Все новости спорта

    Козлов: Пока не хватает реализации и забитых голов в равных составах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Автомобилист
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:4).

    Виктор Козлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов

    «Хороший матч. Мне понравилась самоотдача моей команды. Играли с желанием. Но пока не хватает реализации и забитых голов в равных составах. Не скажу, что мы безобразно играли в обороне. "Автомобилист" — команда с хорошими мастерами. Для наших бойцов непросто выходить и выигрывать единоборства "один в один". Да, много единоборств проигрывали, но считаю, что за счет командных действий мы неплохо сыграли в обороне», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Автомобилист» с 6 очками стал лидером Восточной конференции. У «Салавата» осталось 2 балла и 10-е место на «Западе».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Акрон» остановит свое падение?
  • «Акрон» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Захарова — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие