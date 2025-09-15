Козлов: Пока не хватает реализации и забитых голов в равных составах

Главный тренервысказался о поражении от(2:4).

«Хороший матч. Мне понравилась самоотдача моей команды. Играли с желанием. Но пока не хватает реализации и забитых голов в равных составах. Не скажу, что мы безобразно играли в обороне. "Автомобилист" — команда с хорошими мастерами. Для наших бойцов непросто выходить и выигрывать единоборства "один в один". Да, много единоборств проигрывали, но считаю, что за счет командных действий мы неплохо сыграли в обороне», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 6 очками стал лидером Восточной конференции. У «Салавата» осталось 2 балла и 10-е место на «Западе».