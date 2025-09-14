Жамнов: Игроки «Спартака» сейчас как сытые коты

Главный тренер «Спартака»остался очень недоволен игрой и самоотдачей своих хоккеистов, что сравнил их с сытыми котами.

«Наша большая беда ещё с того года в том, что мы не можем концентрированно играть все 60 минут. Не делаем то, что должны, не успеваем и получаем удаления. Минус ещё в том, что "Торпедо" во втором периоде добавило, а мы остались на той же скорости. Эту проблему мы должны решить в кратчайшие сроки.

Все зависит от игроков. Тренер должен тактически руководить командой, но без эмоций игроков очень тяжело что‑либо сделать. Сейчас у нас непонятные эмоции. Будем искать причины. Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, мы решим эту проблему», — сказал Жамнов на послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» уступил «Трактору» со счетом 3:4 в овертайме, ведя по ходу игры 2:0. После 4 матчей у красно-белых всего 3 очка.