«Спартак» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскийи нижегородскоев основное время сыграли со счетом 3:3.

Главным героем встречи стал Николай Коростелев, забросивший две шайбы. Еще одним голом в составе «Спартака» отметился Иван Морозов.

В составе гостей отличились Никита Рожков, Егор Виноградов и Сергей Гончарук.

В овертайме победу «Торпедо» принес Кирилл Воронин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Коростелев — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 10:02 — 1:0. Морозов — 1 (Коростелев, Кин), 20:34 — 2:0. Рожков — 1 (мен., Соколов, Нарделла), 27:52 — 2:1. Виноградов — 2 (бол., Чефанов, Конюшков), 31:31 — 2:2. Коростелев — 3 (Пашин), 45:12 — 3:2. Гончарук — 3 (бол., Атанасов, Конюшков), 58:39 — 3:3. Воронин — 1 (Фирстов, Нарделла), 63:31 — 3:4Вратари: Загидулин — Кульбаков (58:59 — 58:39)Штраф: 10 — 10Броски: 43 (12+14+15+2) — 39 (9+19+10+1)

«Спартак» в следующем матче сыграет с ЦСКА, а «Торпедо» будет гостить у «Сочи».