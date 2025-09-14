2-й тайм Сассуоло — ЛациоОнлайн
    «Сассуоло» — «Лацио»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
    «Спартак» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

    «Спартак» — «Торпедо»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» и нижегородское «Торпедо» в основное время сыграли со счетом 3:3.

    Николай Коростелев (справа)
    Николай Коростелев (справа)

    Главным героем встречи стал Николай Коростелев, забросивший две шайбы. Еще одним голом в составе «Спартака» отметился Иван Морозов.

    В составе гостей отличились Никита Рожков, Егор Виноградов и Сергей Гончарук.

    В овертайме победу «Торпедо» принес Кирилл Воронин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Коростелев — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 10:02 — 1:0. Морозов — 1 (Коростелев, Кин), 20:34 — 2:0. Рожков — 1 (мен., Соколов, Нарделла), 27:52 — 2:1. Виноградов — 2 (бол., Чефанов, Конюшков), 31:31 — 2:2. Коростелев — 3 (Пашин), 45:12 — 3:2. Гончарук — 3 (бол., Атанасов, Конюшков), 58:39 — 3:3. Воронин — 1 (Фирстов, Нарделла), 63:31 — 3:4Вратари: Загидулин — Кульбаков (58:59 — 58:39)Штраф: 10 — 10Броски: 43 (12+14+15+2) — 39 (9+19+10+1)

    «Спартак» в следующем матче сыграет с ЦСКА, а «Торпедо» будет гостить у «Сочи».

