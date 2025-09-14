Разин: Идеальный первый период в исполнении нашей команды

Главный тренервысказался о матче против «Ак Барса» (6:3).

«Идеальный первый период в исполнении нашей команды. В принципе, и второй, и третий периоды хорошо сыграли. Были моменты, когда могли забить шестой гол раньше, к сожалению, не забили, но дали глоток воздуха сопернику перед третьим периодом… Хорошо, что на последних секундах второго не пропустили. А так, строго сыграли в третьем периоде. Пропустили при 6 на 4, но ничего — бывает», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Ак Барс» в следующем матче примет «Нефтехимик». «Металлург» отправится в гости к «Северстали».