    Крикунов: Сыграть так с финалистом прошлого чемпионата, проигрывая 0:2 — дорогого стоит

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Сочи
    Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов высказался о матче против «Трактора» (3:4 ОТ).

    Владимир Крикунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Крикунов

    «Мы немножко вышли не совсем готовые и слишком много отдали эмоций в предыдущем матче с ЦСКА. И пока нас как самовар растопили, пока забили сразу два гола… Но потом молодцы. Парни собрались, сражались, боролись и заслужили это очко. Хотя имели моменты и для победы. Но остались втроем из‑за удаления… В принципе, могли сыграть хорошо и выстоять даже втроем. Но все равно, молодцы. Сыграть так с такой командой, финалистом прошлого чемпионата, проигрывая 0:2 — дорогого стоит. Это очко может будет и дороже некоторых двух», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Трактор» (6 очков) лидирует в Восточной конференции после 5 матчей. «Сочи» (5) идет пятым на «Западе» после четырех игр.

