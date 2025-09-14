Крикунов: Сыграть так с финалистом прошлого чемпионата, проигрывая 0:2 — дорогого стоит

Главный тренервысказался о матче против(3:4 ОТ).

«Мы немножко вышли не совсем готовые и слишком много отдали эмоций в предыдущем матче с ЦСКА. И пока нас как самовар растопили, пока забили сразу два гола… Но потом молодцы. Парни собрались, сражались, боролись и заслужили это очко. Хотя имели моменты и для победы. Но остались втроем из‑за удаления… В принципе, могли сыграть хорошо и выстоять даже втроем. Но все равно, молодцы. Сыграть так с такой командой, финалистом прошлого чемпионата, проигрывая 0:2 — дорогого стоит. Это очко может будет и дороже некоторых двух», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

«Трактор» (6 очков) лидирует в Восточной конференции после 5 матчей. «Сочи» (5) идет пятым на «Западе» после четырех игр.