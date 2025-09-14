«Ак Барс» уступил дома «Металлургу» в матче КХЛ

Казанскийпотерпел домашнее поражение от магнитогорскогов матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:6.

Уже после первого периода гости вели со счетом 5:0. По две шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Дерек Барак, еще один гол у Романа Канцерова. Также за «Металлург» отличился Никита Михайлис.

В составе хозяев голы на счету Дмитрия Яшкина, Ильи Карпухина и Кирилла Семенова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:6 (0:5, 2:0, 1:1) Голы: Барак — 1 (Силантьев, Пресс), 0:49 — 0:1. Силантьев — 2 (Пресс, Ткачев), 2:21 — 0:2. Канцеров — 1 (Толчинский, Минулин), 6:39 — 0:3. Барак — 2 (бол., Канцеров, Ткачев), 15:49 — 0:4. Силантьев — 3 (бол., Барак, Ткачев), 17:50 — 0:5. Яшкин — 2 (Денисенко, Семенов), 27:59 — 1:5. Карпухин — 1 (Пустозеров, Сафонов), 38:43 — 2:5. Семенов — 2 (бол., Сафонов, Карпухин), 55:47 — 3:5. Михайлис — 2 (п. в., Исхаков), 57:56 — 3:6Вратари: Бердин (Билялов, 17:50, 53:06 — 55:47, 57:04 — 57:56) — СмолинБроски: 35 (10+11+14) — 33 (13+12+8)Штраф: 12 — 6

«Ак Барс» в следующем матче примет «Нефтехимик». «Металлург» отправится в гости к «Северстали».