    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
    Дригер — о переезде в Россию: Решение было сложным

    Вратарь «Трактора» Крис Дригер рассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию.

    Крис Дригер
    Крис Дригер

    «Решение было сложным. Я 11 сезонов играл в Северной Америке. Это был серьезный шаг, и я не принимал его легкомысленно. Я советовался со многими людьми. У меня есть два близких друга, которые уже играли за "Трактор". Джек Родуолд — он тоже из Виннипега, сейчас живет в Калгари, мы постоянно видимся летом. Очень хороший друг. И Бадди Робинсон — мы были товарищами по команде, даже жили вместе, когда играли в системе "Оттавы". Я поговорил с ними обоими, и они сказали только хорошее о Челябинске, о лиге и, самое важное, об организации клуба. Это сильно облегчило решение», — приводит слова Дригера «ВсеПроСпорт».

    Канадский вратарь сыграл в трех матчах из четырех за «черно-белых» и одержал одну победу.

