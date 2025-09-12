Дригер — о переезде в Россию: Решение было сложным

Вратарьрассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию.

«Решение было сложным. Я 11 сезонов играл в Северной Америке. Это был серьезный шаг, и я не принимал его легкомысленно. Я советовался со многими людьми. У меня есть два близких друга, которые уже играли за "Трактор". Джек Родуолд — он тоже из Виннипега, сейчас живет в Калгари, мы постоянно видимся летом. Очень хороший друг. И Бадди Робинсон — мы были товарищами по команде, даже жили вместе, когда играли в системе "Оттавы". Я поговорил с ними обоими, и они сказали только хорошее о Челябинске, о лиге и, самое важное, об организации клуба. Это сильно облегчило решение», — приводит слова Дригера «ВсеПроСпорт».

Канадский вратарь сыграл в трех матчах из четырех за «черно-белых» и одержал одну победу.