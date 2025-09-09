Жамнов: Проблема была в нас самих

Главный тренервысказался о матче против минского(0:3).

«Я бы не сказал, что хотелось быстрее закончить этот матч. Проблема была в нас самих. Команда соперника вышла биться, а наша — поиграть в хоккейчик. Это хороший урок для нас, нужно усилить жесткость к игрокам. Хоккей — мужской вид спорта, нужно проявлять характер и убирать вальяжность. Даже играя в большинстве, непонятные пасы через задницу проходят только в детском хоккее. Большинство никак не играло, на тренировке был результат, а в игре совсем по‑другому», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 2 очками в активе. «Спартак» — на 8-й строчке с тем же количеством баллов.