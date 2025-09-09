2-й тайм Франция — ИсландияОнлайн
    Франция — Исландия. Онлайн, прямая трансляция
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн забил гол
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
  • 21:57
    • Голы Радулова и Сурина помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
    Жамнов: Проблема была в нас самих

    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против минского «Динамо»(0:3).

    Алексей Жамнов
    Алексей Жамнов

    «Я бы не сказал, что хотелось быстрее закончить этот матч. Проблема была в нас самих. Команда соперника вышла биться, а наша — поиграть в хоккейчик. Это хороший урок для нас, нужно усилить жесткость к игрокам. Хоккей — мужской вид спорта, нужно проявлять характер и убирать вальяжность. Даже играя в большинстве, непонятные пасы через задницу проходят только в детском хоккее. Большинство никак не играло, на тренировке был результат, а в игре совсем по‑другому», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

    После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 2 очками в активе. «Спартак» — на 8-й строчке с тем же количеством баллов.

