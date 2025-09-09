ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александер ДжикуРазорвал контракт с «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн забил гол
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
    Козырев: С такими командами, как «Локомотив», нужно играть всю игру от начала и до конца

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Локомотив
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против «Локомотива» (1:4).

    Андрей Козырев
    Андрей Козырев

    «С самого начала игра не заладилась, особенно в первом периоде. Не контролировали шайбу, было много брака. Потом было несколько моментов, сама игра выровнялась. С такими командами, как "Локомотив", нужно играть всю игру от начала и до конца. Результаты предсезонки уже в прошлом, они не имеют значения. Мы ориентировались на модель, как "Локомотив" перестраивается, смотрели не на счет, а на содержание игры», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада (4 очка), а «Сочи» располагается на 9-й строчке (2).

