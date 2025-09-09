Козырев: С такими командами, как «Локомотив», нужно играть всю игру от начала и до конца

Главный тренервысказался о матче против(1:4).

«С самого начала игра не заладилась, особенно в первом периоде. Не контролировали шайбу, было много брака. Потом было несколько моментов, сама игра выровнялась. С такими командами, как "Локомотив", нужно играть всю игру от начала и до конца. Результаты предсезонки уже в прошлом, они не имеют значения. Мы ориентировались на модель, как "Локомотив" перестраивается, смотрели не на счет, а на содержание игры», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада (4 очка), а «Сочи» располагается на 9-й строчке (2).