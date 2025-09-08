ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
  • 23:43
    • Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
    Ротенберг — об Овечкине: С его возможностями он может превзойти свои достижения

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о ближайших перспективах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Роман Ротенберг
    Роман Ротенберг

    «Сашу ждем всегда обратно. Он в очень хорошей форме, видел лично, как он тренируется. Самоотдача на высочайшем уровне. Каждой утро кроссы, каждый день тренировки. В отличной форме. Не удивлюсь, если забьет больше 50. С его возможностями он может превзойти свои достижения. Главное — пожелать Саше здоровья, чтобы он продолжал радовать всех наших болельщиков. То, что Саша сделал, — вошел в историю — это главная мотивация для каждого маленького мальчика, который собирается идти в хоккейную школу», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

    Напомним, в апреле 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ, на счету россиянина 897 шайб.

    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Перу — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чили — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мансури — Эала
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
