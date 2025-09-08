Ротенберг — об Овечкине: С его возможностями он может превзойти свои достижения

Первый вице‑президент Федерации хоккея Россиивысказался о ближайших перспективах форварда

«Сашу ждем всегда обратно. Он в очень хорошей форме, видел лично, как он тренируется. Самоотдача на высочайшем уровне. Каждой утро кроссы, каждый день тренировки. В отличной форме. Не удивлюсь, если забьет больше 50. С его возможностями он может превзойти свои достижения. Главное — пожелать Саше здоровья, чтобы он продолжал радовать всех наших болельщиков. То, что Саша сделал, — вошел в историю — это главная мотивация для каждого маленького мальчика, который собирается идти в хоккейную школу», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, в апреле 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ, на счету россиянина 897 шайб.