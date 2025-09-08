ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 15:29
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
    «Сочи» подписал контракт с голкипером Алексеем Щетилиным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Сочи
    Хоккейный клуб «Сочи» забрал из списка отказов голкипера Алексея Щетилина, сообщает пресс-служба клуба.

    Алексей Щетилин
    Алексей Щетилин

    Ранее вратаря туда поместил «Трактор». Щетилин подписал с южным клубом двусторонний контракт до конца сезона-2025/26.

    24-летний Щетилин выступал в системе «Трактора» и в прошлом сезоне провел за фарм-клуб «Челмет» 25 матчей в чемпионате ВХЛ с результатом 92% отражённых бросков, а также 5 игр в плей-офф с 94,4% отраженных бросков.

    Всего в ВХЛ на его счету 109 матчей, включая выступления за тюменский «Рубин», с которым он стал чемпионом ВХЛ, отражая 93,1% бросков.

