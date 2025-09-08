«Сочи» подписал контракт с голкипером Алексеем Щетилиным

Хоккейный клубзабрал из списка отказов голкипера, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее вратаря туда поместил «Трактор». Щетилин подписал с южным клубом двусторонний контракт до конца сезона-2025/26.

24-летний Щетилин выступал в системе «Трактора» и в прошлом сезоне провел за фарм-клуб «Челмет» 25 матчей в чемпионате ВХЛ с результатом 92% отражённых бросков, а также 5 игр в плей-офф с 94,4% отраженных бросков.

Всего в ВХЛ на его счету 109 матчей, включая выступления за тюменский «Рубин», с которым он стал чемпионом ВХЛ, отражая 93,1% бросков.