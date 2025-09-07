1-й таймКатар — РоссияОнлайн
    сборная РоссииКатар — Россия. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:00
    Кравец: Важную роль в победе над «Трактором» сыграли болельщики

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Барыс
    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу своего клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Трактором» (4:3, ОТ).

    Михаил Кравец
    «Важную роль в нашей победе сыграли болельщики. Думаю, когда столько народу приходит, то иначе хоккеисты и играть не будут. Всегда будут работать, отдаваться и биться за своих болельщиков, свой город и свою страну. Это очень важно для нас. Ну и наша команда победила серьезного соперника.

    Не обошлось без крови: Маккошену попала шайба в лицо… Но по‑другому побед и не бывает. Сегодня был командный дух, был вратарь и были четыре звена, которые делали все возможное, чтобы мы добились результата. Победы придают уверенность. Теперь надо держать эту планку, это еще сложнее. Есть денек порадоваться, завтра отдыхаем, а затем готовимся к следующей игре», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Следующий матч «Барыс» проведет дома с «Амуром» 9 сентября.

