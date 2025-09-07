Козырев: Ключевым моментом матча стал второй период

Главный тренер череповецкойвысказался о матче против(5:0).

«Наши болельщики проделали сюда большой и сложный путь. Мы не могли их разочаровать. Пытались играть хорошо, победили. Такой счет не отображает соотношение сил. У соперника было много моментов. Самойлов у нас здорово сыграл в нужный момент. Ключевым моментом матча, который повлиял на итог, стал второй период, на мой взгляд, когда мы получили четырехминутное удаление и нам удалось своими действиями забрать много сил у соперника. Думаю, это и повлияло на исход матча», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

В следующем матче «Нефтехимик» примет «Трактор», а «Северсталь» отправится в гости к «Локомотиву».