Романов заключит просмотровый контракт с «Нью-Джерси»

Клубна официальном портале объявил о заключении просмотрового контракта с российским голкипером

25-летний вратарь выступал последние два сезона за «Сан-Хосе», где играл как в НХЛ, так и в АХЛ.

Дебют Романова в НХЛ состоялся в апреле 2024 года, в рамках которого он провел 10 матчей, пропуская в среднем 3,53 шайбы за игру, отражая 88,8% бросков.

Кроме того, он сыграл 50 матчей за фарм-клуб в АХЛ (20-15-13), где его средний показатель пропущенных шайб составил 3,12, а процент отраженных бросков — 90,4.

Также вместе с Романовым к «Дэвилз» по просмотровым соглашениям присоединятся нападающий Кевин Руни, Люк Гленденинг и вратарь Адам Шил.