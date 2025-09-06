ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
  • 22:11
    • «Локомотив» по буллитам обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
    Все новости спорта

    Романов заключит просмотровый контракт с «Нью-Джерси»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Джерси Дэвилз
    Клуб «Нью-Джерси» на официальном портале объявил о заключении просмотрового контракта с российским голкипером Георгием Романовым.

    Георгий Романов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Романов

    25-летний вратарь выступал последние два сезона за «Сан-Хосе», где играл как в НХЛ, так и в АХЛ.

    Дебют Романова в НХЛ состоялся в апреле 2024 года, в рамках которого он провел 10 матчей, пропуская в среднем 3,53 шайбы за игру, отражая 88,8% бросков.

    Кроме того, он сыграл 50 матчей за фарм-клуб в АХЛ (20-15-13), где его средний показатель пропущенных шайб составил 3,12, а процент отраженных бросков — 90,4.

    Также вместе с Романовым к «Дэвилз» по просмотровым соглашениям присоединятся нападающий Кевин Руни, Люк Гленденинг и вратарь Адам Шил.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Драконы» сокрушат гостей «СКА-Арены»
  • «Шанхай Дрэгонс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Металлург» Мг стартует с двух очков
  • «Металлург» Мг — Ак Барс. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Хвалинска дожмет соперницу и выйдет в финал?
  • Хвалинска — Лазаро Гарсия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Семенистая — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Сент-Луис Сити — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чикаго Файр — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Имавов — Борральо
  • Бои
  • Завтра в 00:40
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие