Сопин: Вариант с Кузнецовым не рассматриваем

Генеральный менеджервысказался по поводу возможного подписания нападающегов омский клуб.

«Очень хороший вопрос. Нет, на данный момент мы этот вариант не рассматриваем. Тем более Евгений и его представители заявили, что он будет играть в НХЛ», — цитирует слова Сопина «Матч ТВ».

33‑летний Кузнецов в прошлом сезоне выступал за СКА, набрав 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата и добавив к ним 3 (1+2) очка в шести играх плей‑офф. После этого СКА расторг четырехлетний контракт с Кузнецовым, который сейчас является неограниченно свободным агентом.