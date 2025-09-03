ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ливо — об уходе из «Салавата Юлаева»: Был полностью шокирован, узнав новость от агента

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Нападающий «Трактора» Джошуа Ливо рассказал о расторжении контракта с «Салаватом Юлаевым».

    Джошуа Ливо
    Джошуа Ливо

    «Я планировал вылететь в Уфу на следующий день, поэтому был полностью шокирован, узнав новость от своего агента. В тот момент как раз собирался поработать в тренажерном зале. Для меня очень неожиданная ситуация, с которой ранее не сталкивался. Но что поделать? Жизнь продолжается. Сейчас я сосредоточен на новой команде и предстоящем сезоне. Хорошо, что удалось быстро договориться с "Трактором", а не сидеть без дела и переживать. Я успел приехать в тренировочный лагерь, познакомиться с командой и провести несколько выставочных матчей.

    Отказаться после этого играть в КХЛ? Передо мной этот вопрос не стоял. Мне все нравится в России. Слов не хватит описать, сколько всего хорошего здесь произошло со мной. О лиге и стране в целом могу сказать только хорошее. Два отличных сезона это подтверждают. Чувствую себя здесь комфортно и даже уговариваю своих знакомых по Северной Америке перебираться в КХЛ. Произошедшее летом с "Салаватом" — единственный негативный момент за все время пребывания в России», — цитирует Ливо «Известия».

  • Вчера

    • Канадский форвард перешел в «Трактор» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Салаватом Юлаевым» по инициативе клуба. В прошедшем сезоне Ливо провел за уфимцев 76 матчей, забросил 51 шайбу и сделал 44 голевые передачи.

