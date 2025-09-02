ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Быков — о Захаркине: Возможно, когда‑нибудь мы еще поработаем вместе

    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о совместной работе с Игорем Захаркиным.

    Вячеслав Быков и Игорь Захаркин

    «Мы с Игорем друзья и коллеги по цеху! Я многому у него научился и перенял. Вы же в курсе, что он настоящий профессор в этой отрасли! Нам было всегда интересно и приятно работать в тандеме, передавать свой жизненный и профессиональный опыт своим коллегам и ребятам‑хоккеистам. Это очень творческая и интересная профессия и работа.

    У нас с Игорем настоящие дружеские отношения, которые дают возможность развиваться, искать новые идеи, возможности для эволюции. Это большая радость и удача найти по жизни партнера, с которым интересно общаться, работать, обмениваться мнением и стремиться улучшать свой потенциал, развивать своих подопечных и радовать результатом своей работы наших болельщиков!

    Мы находимся в постоянном контакте и по возможности созваниваемся, обмениваемся мнением, новостями. Возможно, когда‑нибудь мы еще поработаем вместе», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

    Тандем Быкова и Захаркина работал вместе с 2004 по 2015 год в ЦСКА, «Салавате Юлаеве», СКА и сборной России. Вместе тренеры по два раза выиграли чемпионат мира и Кубок Гагарина.

