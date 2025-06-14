Ягр не собирается завершать карьеру

Легендарный чешский хоккеистне собирается вешать коньки на гвоздь.

«Я по-прежнему люблю хоккей, мне нравится тренироваться. Я не хочу толстеть.

Я сейчас немного похудел, сбросил девять килограммов, поэтому чувствую себя чуть лучше. Я просто хочу быть здоровым», — сказал Яромир Ягр в студии TNT.

Для 53-летнего Ягра предстоящий сезон 37-м в профессиональной карьере. Сейчас он выступает за чешский «Кладно», совладельцем которого является.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 39 матчей и набрал в них 16 (5+11) очков. Ягр является двухкратным обладателем Кубка Стэнли (1991,1992) и Олимпийским чемпионом (1998). Большую часть карьеры в НХЛ провел за «Питтсбург».