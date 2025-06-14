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    Ягр не собирается завершать карьеру

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    Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр не собирается вешать коньки на гвоздь.

    Яромир Ягр
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    Яромир Ягр

    «Я по-прежнему люблю хоккей, мне нравится тренироваться. Я не хочу толстеть.

    Я сейчас немного похудел, сбросил девять килограммов, поэтому чувствую себя чуть лучше. Я просто хочу быть здоровым», — сказал Яромир Ягр в студии TNT.

    Для 53-летнего Ягра предстоящий сезон 37-м в профессиональной карьере. Сейчас он выступает за чешский «Кладно», совладельцем которого является.

    В прошлом сезоне нападающий сыграл 39 матчей и набрал в них 16 (5+11) очков. Ягр является двухкратным обладателем Кубка Стэнли (1991,1992) и Олимпийским чемпионом (1998). Большую часть карьеры в НХЛ провел за «Питтсбург».

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