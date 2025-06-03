Черкас: Благодаря Ротенбергу, КХЛ стала более живой

Бывший вратарьподелился мнением по поводу дальнейшей судьбыпосле увольнения из петербургского клуба.

«Сложно сказать, как сложится его дальнейшая судьба, думаю, надо немножко подождать. Я знаю только одно, что он захочет продолжить хоккейную карьеру. Может быть, в каком-то другом клубе у него выйдет доказать, что он способный тренер и то, что он может добиваться результата. Мне бы хотелось, чтобы он поработал в КХЛ. Благодаря его участию, Континентальная Хоккейная Лига стала живой. Была некая конкуренция, он создавал постоянно какой-то спортивный и здоровый ажиотаж. Иногда даже не очень здоровый, как с молодежными командами, когда были драки, оскорбления. Но, знаете, это и есть тот импульс. Как говорит молодежь сейчас "движуха", которая позволяет нам всем переживать, болеть, обсуждать», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

Об уходе 44-летнего Ротенберга из СКА стало известно вчера, в тот же день главным тренером «армейцев с Невы» был назначен экс-главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Минувший сезон под его руководством «армейцы с Невы» завершили регулярный чемпионат КХЛ с 82 очками, заняв 7-е место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 2–4 по матчам и выбыл из турнира.