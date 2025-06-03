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    Черкас: Благодаря Ротенбергу, КХЛ стала более живой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился мнением по поводу дальнейшей судьбы Романа Ротенберга после увольнения из петербургского клуба.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Сложно сказать, как сложится его дальнейшая судьба, думаю, надо немножко подождать. Я знаю только одно, что он захочет продолжить хоккейную карьеру. Может быть, в каком-то другом клубе у него выйдет доказать, что он способный тренер и то, что он может добиваться результата. Мне бы хотелось, чтобы он поработал в КХЛ. Благодаря его участию, Континентальная Хоккейная Лига стала живой. Была некая конкуренция, он создавал постоянно какой-то спортивный и здоровый ажиотаж. Иногда даже не очень здоровый, как с молодежными командами, когда были драки, оскорбления. Но, знаете, это и есть тот импульс. Как говорит молодежь сейчас "движуха", которая позволяет нам всем переживать, болеть, обсуждать», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

    Об уходе 44-летнего Ротенберга из СКА стало известно вчера, в тот же день главным тренером «армейцев с Невы» был назначен экс-главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

    Минувший сезон под его руководством «армейцы с Невы» завершили регулярный чемпионат КХЛ с 82 очками, заняв 7-е место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 2–4 по матчам и выбыл из турнира.

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