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    Терещенко прокомментировал продление контракта Пыленкова с «Динамо» М

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Экс-нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о продлении контракта защитника Даниила Пыленкова с «бело-голубыми».

    Даниил Пыленков — защитник «Динамо» М
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    Даниил Пыленков — защитник «Динамо» М

    «Здорово, что Даня остался, в прошедшем сезоне он был одним из лидеров обороны. Молодой, быстрый парень, отлично понимающий хоккей. Хорошо катается, обладает прекрасным броском. Выходит как в большинстве, так и в меньшинстве. Поэтому Пыленков однозначно системообразующий игрок "Динамо".

    Теперь Даниил — один из самых дорогих защитников КХЛ, может ли этот фактор повлиять на молодого хоккеиста? Если ты хочешь быть топовым игроком, тебе нужно через все это пройти. Все будет зависеть от Даниила, его желания и восприятия ситуации. Тем более, что я, так понимаю, что его конечная задача — попробовать свои силы в НХЛ.

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    • Сейчас у него контракт на два года, и я думаю, что своей игрой, функциональным состоянием, и, самое главное, головой за два года в "Динамо" Даниил подойдет к тому, что будет востребован за океаном», — заявил Терещенко «Матч ТВ».

    Напомним, что Пыленков продлил контракт с «Динамо» М на 2 года с зарплатой в 70 млн. рублей в год. В прошедшем сезоне защитник провел 85 матчей, забросил 7 шайб и сделал 31 голевую передачу.

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