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    Исаев признан лучшим вратарем КХЛ сезона 2024/2025

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев стал лучшим вратарем сезона КХЛ 2024/2025. Об этом стало известно на церемонии закрытия прошедшего чемпионата.

    Даниил Исаев — голкипер «Локомотива»
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    Даниил Исаев — голкипер «Локомотива»

    Стало известно, что Исаев 2-й год подряд выиграл в голосовании «Лучший вратарь», набрав 36 голосов. Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский заработал 35 голосов, а 3-ку кандидатов замкнул Никита Серебряков из «Авангарда» (25).

    В розыгрыше Кубка Гагарина прошедшего сезона Исаев провел 20 матчей, в которых одержал 15 побед, отразил 93.5% бросков при коэффициенте надежности 1.56.

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