Исаев признан лучшим вратарем КХЛ сезона 2024/2025

Голкиперстал лучшим вратарем сезона КХЛ 2024/2025. Об этом стало известно на церемонии закрытия прошедшего чемпионата.

Стало известно, что Исаев 2-й год подряд выиграл в голосовании «Лучший вратарь», набрав 36 голосов. Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский заработал 35 голосов, а 3-ку кандидатов замкнул Никита Серебряков из «Авангарда» (25).

В розыгрыше Кубка Гагарина прошедшего сезона Исаев провел 20 матчей, в которых одержал 15 побед, отразил 93.5% бросков при коэффициенте надежности 1.56.

Напомним, что «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Трактор» со счетом в серии 4:1.