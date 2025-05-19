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    «Флорида» обыграла «Торонто» и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ

    «Торонто» — «Флорида»: счет матча 1:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс
    «Флорида» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ в гостях победила «Торонто» со счетом 6:1.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    У «Пантерз» шайбы забросили Сет Джонс, Антон Лунделл, Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Брэд Маршан. Голкипер Сергей Бобровский совершил 20 сейвов.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции
    «Торонто» — «Флорида» — 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)
    Голы: Джонс — 3 (Родригес, Барков), 23:15 — 0:1. Лунделл — 4 (Луостаринен, Маршан), 27:18 — 0:2. Гаджович — 2 (Грир, Джонс), 29:39 — 0:3. Доми — 3 (Макманн), 42:07 — 1:3. Луостаринен — 3 (Маршан), 42:54 — 1:4. Райнхарт — 4 (Барков), 49:24 — 1:5. Маршан — 3 (п.в., Луостаринен), 56:57 — 1:6Вратари: Уолл (55:36 — 56:57) — БобровскийШтраф: 2 — 0Броски: 20 (7+5+8) — 34 (8+18+8)

    «Торонто» — «Флорида» — 1:6

    «Флорида» выиграла серию со счетом 4-3. Клуб пробился в полуфинал плей-офф, где сразится с «Каролиной».

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    В финале Западной конференции «Даллас» встретится с «Эдмонтоном».

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