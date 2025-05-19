«Флорида» обыграла «Торонто» и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ

в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ в гостях победиласо счетом 6:1.

У «Пантерз» шайбы забросили Сет Джонс, Антон Лунделл, Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Брэд Маршан. Голкипер Сергей Бобровский совершил 20 сейвов.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции «Торонто» — «Флорида» — 1:6 (0:0, 0:3, 1:3) Голы: Джонс — 3 (Родригес, Барков), 23:15 — 0:1. Лунделл — 4 (Луостаринен, Маршан), 27:18 — 0:2. Гаджович — 2 (Грир, Джонс), 29:39 — 0:3. Доми — 3 (Макманн), 42:07 — 1:3. Луостаринен — 3 (Маршан), 42:54 — 1:4. Райнхарт — 4 (Барков), 49:24 — 1:5. Маршан — 3 (п.в., Луостаринен), 56:57 — 1:6Вратари: Уолл (55:36 — 56:57) — БобровскийШтраф: 2 — 0Броски: 20 (7+5+8) — 34 (8+18+8)

«Торонто» — «Флорида» — 1:6

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3. Клуб пробился в полуфинал плей-офф, где сразится с «Каролиной».

Прогнозы и ставки на НХЛ

В финале Западной конференции «Даллас» встретится с «Эдмонтоном».