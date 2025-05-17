В 13:20 17.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

Последний матч команд между собой: США — Германия 6:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США» — «Германия». Коэффициент ставки — 1.75 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

США:

Ничья:

Германия:

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