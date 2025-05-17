ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Зенит»29-й тур РПЛ. Канчельскис уверен в победе «Зенита» в Ростове, Дерунец ждет ничьей в дерби ЦСКА и «Локо»
    Все новости спорта

    LIVE: США — Германия 17.05.2025 смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная США Сборная Германии
    В 13:20 17.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча США — Германия в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч команд между собой: США — Германия 6:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США» — «Германия». Коэффициент ставки — 1.75.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • США:
    • Ничья:
    • Германия:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча США — Германия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пан или пропал, смогут ли «быки» справится с давлением?
  • «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Трактор» снова выйдет вперед
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Чехия выдаст еще одну результативную игру
  • Чехия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чехия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.77
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие