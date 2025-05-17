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    LIVE: Канада — Словакия 17.05.2025 смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады Сборная Словакии
    Канада и Словакия готовятся к очередному матчу в группе A чемпионата мира по хоккею-2025. Игра, назначенная на 17.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 21:20 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Канада — Словакия 6:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Канада — Словакия с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Канада:
    • Ничья:
    • Словакия:

    Где смотреть онлайн Канада — Словакия?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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