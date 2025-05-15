Швейцария — Германия прямая трансляция — 15.05.2025

готовятся к очередному матчу в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года. Игра, назначенная на 15.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:20 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Швейцария — Германия 3:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Германия». Коэффициент ставки — 1.91 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Швейцария:

Ничья:

Германия:

Где смотреть онлайн Швейцария — Германия?

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