Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Канада — Австрия 7:6. Как сложится игра в этот раз?
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1.86.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Канада:
- Ничья:
- Австрия:
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