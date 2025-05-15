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    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Канада — Австрия прямая трансляция — 15.05.2025

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады
    Канада и Австрия готовятся к очередному матчу в группе A чемпионата мира по хоккею-2025. Игра, назначенная на 15.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 21:20 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Канада — Австрия 7:6. Как сложится игра в этот раз?

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    • Канада:
    • Ничья:
    • Австрия:

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