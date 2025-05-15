Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Финляндия — Словения 5:2. Как сложится игра в этот раз?
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- Финляндия:
- Ничья:
- Словения:
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