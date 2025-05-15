готовятся к очередному матчу в группе A чемпионата мира по хоккею-2025. Игра, назначенная на 15.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:20 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Финляндия — Словения 5:2. Как сложится игра в этот раз?

Коэффициенты букмекеров на матч:

Финляндия:

Ничья:

Словения:

Где смотреть онлайн Финляндия — Словения?

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