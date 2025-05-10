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    Луис Энрике«Динамо» Мх — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    ЧМ-2025. Группа B 2024/25. Германия — Венгрия: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Германии
    В 17:20 10.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Германия — Венгрия в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

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    Последний матч команд между собой: Германия — Венгрия 7:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Германия:
    • Ничья:
    • Венгрия:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Германия — Венгрия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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