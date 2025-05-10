В 17:20 10.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

Последний матч команд между собой: Германия — Венгрия 7:2. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Германия:

Ничья:

Венгрия:

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