Дания — США прямая трансляция — 09.05.2025

Последний матч команд между собой: США — Дания 3:0. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «США». Коэффициент ставки —
2.00.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:6.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:6.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Дания:
- Ничья:
- США:
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