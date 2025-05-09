Дания — США прямая трансляция — 09.05.2025

В 21:20 09.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

Последний матч команд между собой: США — Дания 3:0. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «США». Коэффициент ставки — 2.00 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:6.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:6.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Дания:

Ничья:

США:

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