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    Шабанов — о выходе «Трактора» в финал: Еще не осознал, эмоции ровные

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    Нападающий «Трактора» Максим Шабанов высказался о выходе своей команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»
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    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»

    «Уже поверили, что вышли в финал? Еще не осознал, эмоции ровные. Сейчас будем осознавать и готовиться к следующему шагу.

    Я очень спокоен? Не растрачиваем эмоции. Понимаем, к чему идем. Поэтому не расплескиваем эмоции. Все серии сложные. Счет в серии не показывает, насколько сложно было. Со всеми непросто играть, никто не хочет проигрывать.

    Много "камбэков"? Даже если пропускаем, то спокойно воспринимаем это. Понимаем, что давим, есть моменты, что шансы еще будут. Как Кузя (Евгений Кузнецов) говорил — фартожопые», — сказал Шабанов «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Трактор» в 5-м матче серии обыграл московское «Динамо» со счетом 4:3 (счет в серии 4:1). В финале розыгрыша Кубка Гагарина челябинцы сыграют против «Локомотива».

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