«Трактор» снова победил «Динамо» и стал финалистом Кубка Гагарина

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагаринадома обыграл московскоесо счетом 4:3.

В составе победителей шайбы смогли забросить Василий Глотов, Никита Коростелев и Максим Шабанов, который отметился дублем. За гостей забили Максим Джиошвили, Бреннан Менелл и Артем Швец-Роговой.

Кубок Гагарина. 1/2 финала «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 3:0, 1:2) Голы: Джиошвили — 5 (Ожиганов, Ильенко), 13:30 — 0:1. Глотов — 2 (Ткачев), 24:08 — 1:1. Шабанов — 8 (Коромыслов), 29:25 — 2:1. Коростелев — 2, 33:12 — 3:1. Менелл — 1 (бол., Гусев), 40:20 — 3:2. Швец-Роговой — 3 (Ожиганов), 55:20 — 3:3. Шабанов — 9 (Дер-Аргучинцев), 58:32 — 4:3Вратари: Фукале — Подъяпольский (Моторыгин, 28:39, 58:52)Штраф: 4 — 2Броски: 34 (9+18+7) — 31 (9+12+10)

Таким образом, «Трактор» выиграл серию с результатом 4:1 и теперь сыграет в финале Кубка Гагарина против «Локомотива».