Панин: Неприятно проигрывать в полуфинале, но мы стали опытнее

Защитниквысказался о вылете своей команды в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина.

Уфимцы проиграли серию 1/2 финала плей-офф против «Локомотива» (счет в серии — 1:4).

«Пацаны из нашей команды — просто красавцы. Горд за них, старались. Все те силы, что у нас остались, мы отдали. Молодые пацаны каждую секунду упирались. Мы даже с парнями говорили — сколько местных хоккеистов из "Толпара" здесь играет. Школа работает, даёт воспитанников.

Тяжело было играть, много травмированных. Но мы старались, бились. Конечно, неприятно проигрывать в полуфинале, но мы стали опытнее. У молодых будет хорошая возможность для роста.

Возраст? У меня есть своя внутренняя планка игры в хоккей. Радулов — красавчик, вечно молодой, показывает пример. Я рад за него. Хочется пожелать удачи», — цитирует Панина пресс-служба КХЛ.

В 5-м матче серии «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в Ярославле со счетом 2:4.