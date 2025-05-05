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    Панин: Неприятно проигрывать в полуфинале, но мы стали опытнее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о вылете своей команды в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина.

    Григорий Панин — защитник «Салавата Юлаева»
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    Григорий Панин — защитник «Салавата Юлаева»

    Уфимцы проиграли серию 1/2 финала плей-офф против «Локомотива» (счет в серии — 1:4).

    «Пацаны из нашей команды — просто красавцы. Горд за них, старались. Все те силы, что у нас остались, мы отдали. Молодые пацаны каждую секунду упирались. Мы даже с парнями говорили — сколько местных хоккеистов из "Толпара" здесь играет. Школа работает, даёт воспитанников.

    Тяжело было играть, много травмированных. Но мы старались, бились. Конечно, неприятно проигрывать в полуфинале, но мы стали опытнее. У молодых будет хорошая возможность для роста.

    Возраст? У меня есть своя внутренняя планка игры в хоккей. Радулов — красавчик, вечно молодой, показывает пример. Я рад за него. Хочется пожелать удачи», — цитирует Панина пресс-служба КХЛ.

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