«Локомотив» победил «Салават Юлаев» дома и вышел в финал Кубка Гагарина

Ярославскийодержал победу при своих трибунах надв пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 3:2.

В составе победителей дублями отметились 18-летний Егор Сурин (36' и 52') и 38-летний Александр Радулов (7' и 59').

За уфимцев голами отличились Скотт Уилсон (23') и Александр Хмелевски (48').

Кубок Гагарина. 1/2 финала «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы Радулов — 6 (Сурин, Иванов), 6:33 — 1:0. Уилсон — 7 (Ремпал), 22:55 — 1:1. Сурин — 4 (Радулов, Гернат), 35:33 — 2:1. Хмелевский — 8 (Цулыгин, Уилсон), 47:03 — 2:2. Сурин — 5 (Радулов, Иванов), 51:16 — 3:2. Радулов — 7 (п.в., Алексеев), 58:51 — 4:2Вратари Исаев — ВязовойШтраф 4 — 0Броски 28 (10+12+6) — 20 (4+9+7)

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4:1 и вышел во второй финал Кубка Гагарина подряд. В предыдущем году ярославцы в решающей серии уступили «Металлургу» со счетом 0:4.

Финальная серия начнется 13 мая в Ярославле вне зависимости от победителя пары «Трактор» — «Динамо».