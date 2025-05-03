Василий Каменев: «Локомотив» добьет «Салават»

Бывший нападающийсчитает, что «железнодорожники» выиграют полуфинальную серию у

«У "Локомотива" первый матч всегда на раскачку. Они больше всех отдыхают, поэтому первый матч уходит на вхождение в игровой ритм. Но потом ярославцы как машина начинают раскачиваться и раскачиваться.

"Салавату" будет очень тяжело, хотя там тоже неплохие игроки, борются. "Локомотив" набрал силы, они добьют "Салават", но каких-то больших счетов, разрыва не будет. Команда Никитина умеет дожимать», — приводит слова Каменева «Советский спорт».

Следующий матч между командами пройдет 5 мая в Ярославле. Счет в серии — 3:1 в пользу «Локомотива».