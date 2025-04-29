Михайлов — об увольнении Воробьева из ЦСКА: Не было стабильной игры

Двукратный олимпийский чемпионвысказался об увольнениис поста главного тренера

«Шансы на хорошее выступление в сезоне у Воробьёва были. Всё же новая команда, молодые игроки. Не было стабильной игры, что главное, выигрыши чередовались с проигрышами. Не была налажена игра в большинстве. Все линии играли не очень ровно, а от этого зависит стабильность, в меньшинстве не лучшим образом играли. Во вратарской линии до конца не было определено, кто сильнейший. Всё это привносило нервозность в команду.

На протяжении сезона я так и не понял, кто у нас играет в большинстве, там выходили каждый раз разные игроки, лишь в конце было понятно. Думаю, решение руководство закономерно, потому что я не увидел, чего можно поменять на следующий год», — цитирует Михайлова ТАСС.

Напомним, что ЦСКА выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии 1-го раунда, проиграв серию с минским «Динамо» (счет в серии 2:4).