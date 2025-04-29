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    ЦСКА уволил Илью Воробьева

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    ЦСКА сообщил об отставке Ильи Воробьева с поста главного тренера. Об этом стало известно 29 апреля.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон 2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее.

    Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — говорится в сообщении.

    Воробьев возглавил ЦСКА перед началом сезона-2024/25. В прошедшем регулярном чемпионате армейцы заняли 5-е место в Западной конференции, а в Кубка Гагарина в первом раунде уступили минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.

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