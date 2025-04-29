ЦСКА уволил Илью Воробьева

сообщил об отставкес поста главного тренера. Об этом стало известно 29 апреля.

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон 2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее.

Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — говорится в сообщении.

Воробьев возглавил ЦСКА перед началом сезона-2024/25. В прошедшем регулярном чемпионате армейцы заняли 5-е место в Западной конференции, а в Кубка Гагарина в первом раунде уступили минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.