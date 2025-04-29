Источник: Гру может покинуть «Трактор»

Бенуа Гру Фото: globallookpress.com
По информации источника, канадский специалист близок к уходу с челябинского клуба из-за желания быть рядом с семьей, которая находится в Северной Америке.
В нынешнем сезоне под руководством канадца, челябинцы заняли 1-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и продолжают борьбу за Кубок Гагарина в полуфинале против московского «Динамо».
Следующий матч челябинцев против «бело-голубых» состоится 30 апреля дома. Счет в серии — 1:0 в пользу «Трактора».