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    Источник: Гру может покинуть «Трактор»

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    Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру может покинуть команду по окончанию текущего сезона, сообщает «Матч ТВ».

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    По информации источника, канадский специалист близок к уходу с челябинского клуба из-за желания быть рядом с семьей, которая находится в Северной Америке.

    В нынешнем сезоне под руководством канадца, челябинцы заняли 1-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и продолжают борьбу за Кубок Гагарина в полуфинале против московского «Динамо».

    Следующий матч челябинцев против «бело-голубых» состоится 30 апреля дома. Счет в серии — 1:0 в пользу «Трактора».

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